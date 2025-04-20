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Editor
 | Özge Sönmez

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav’ı 30 bıçak darbesiyle katletti! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

İstanbul Fatih'te oyuncu arkadaşı Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı 30 bıçak darbesiyle korkunç şekilde katletti. Ünlü oyuncu tutuklanırken, olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İki arkadaşın korkunç kavgasının nedeninin televizyon olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 13:19

Fatih’te dün yaşanan olayda oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşandı. Bir süre tartışan ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı 30 bıçak darbesiyle katletti. Cinayetin ardından oyuncu Akdağ, hızla evden uzaklaştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine korkunç cinayet ortaya çıktı. Kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ’ı Esenyurt’ta yakaladı.

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav’ı 30 bıçak darbesiyle katletti! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Sevil Akdağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav’ı 30 bıçak darbesiyle katletti! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

KAVGANIN NEDENİ TELEVİZYON ÇIKTI

Yıllardır arkadaş olan ikilinin arasındaki kavgayı fitilleyen konuyla ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre evde alkol alıp dans ederken Sevil Akdağ evdeki televizyonu yere düşürdü. Buna ev sahibi olan Elif Kırav tepki gösterdi. Bu tepki üzerine başlayan kavga korkunç bir cinayetle son buldu.

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav’ı 30 bıçak darbesiyle katletti! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Akdağ ifadesinde, Elif ile arkadaş olduklarını, gece boyunca dışarıda birlikte alkol aldıklarını, daha sonrasında eve gelerek alkol almaya devam ettiklerini kaydetti. İfadesinin devamında ise sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını daha sonra Elif'in kendisine vurduğunu, yaşanan boğuşma esnasında birlikte yere düştüklerini, onu yerde hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için olaya ilişkin bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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