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 | Selahattin Demirel

Oyuncu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken yakalandı! Üstelik ilk vukuatı değil

İstanbul Avcılar'da mağaza önünden valiz çalan şüphelinin kimliği şaşırttı. Görüntüdeki kişinin geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde bir marketten yağ çalarken kameralara yakalanan Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu Ümit Gündeş olduğu belirlendi. Oyuncunun hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 16:11

27 Mart günü Avcılar'da bir mağazanın önünde duran valizi çalan bir şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Aynı gün bölgedeki bir marketten daha hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI

Yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme yapan polisler, şüphelinin Kuruluş Osman da dahi olmak üzere birçok dizide oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

GEÇEN YIL DA YAĞ ÇALARKEN YAKALANDI

Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde bir marketten yağ çalarken yakalanan şüpheli Ümit Gündeş'in hırsızlık sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Mağaza yetkililerin şikayetçi olmamaları üzerine Gündeş hakkında işlem yapılmadı. Gündeş'in valiz çaldığı anlar kameralara yansıdı.

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ETİKETLER
#hırsızlık
#beylikdüzü
#kuruluş osman
#hırsız
#Ümit Gündeş
#Avcillar
#Gündem
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