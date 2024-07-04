Özel anaokulunda kan donduran darp olayı! Küçük çocuk her şeyi annesine anlattı

04 Temmuz 2024 11:33 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:37

Korkunç olay Sancaktepe'de özel bir anaokulunda yaşandı. Anne Bahar B. çocuğunu her zaman olduğu gibi okula bıraktı ve akşam olunca da birlikte eve geldiler. Anne Bahar B., 4 yaşındaki oğlu L.B.'nin anlattıklarıyla şoke oldu. Minik çocuk öğretmeni E.K.'nın kendisini yemekhaneye sürükleyerek attığını söyledi.

İKİ ŞOK BİRDEN YAŞADI

Sabah'ın haberine göre; oğlunun anlattıklarıyla korku ve paniğe kapılan anne, anaokulunun müdürü Z.Ö.'yü arayarak durumu anlattı ve okuldaki kamera kayıtlarını izlemek istediğinden bahsetti. Ancak müdürden gelen cevapla anne Bahar B., ikinci bir şok yaşadı.

İddiaya göre müdür Z.Ö., okuldaki kamera kayıtlarında bir arıza yaşandığını, teknik servis çağıracaklarını söyleyerek durumu geçiştirdi. Ertesi sabah ise Bahar B.'ye mesaj atan müdür, okuldaki kameraların kayıt almadığını, bu nedenle görüntüleri izleyemeyeceklerini ileri sürdü. Telefonuna gelen mesajla başından aşağı kaynar sular dökülen anne Bahar B., olayın peşini bırakmayarak okula gitti ve çocuğunun öğretmeniyle konuştu.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Darp iddialarını reddeden öğretmen E.K., iddiaya göre suçlamaları kabul etmedi. Yaşanan olay sonucu çocuğunu anaokulundan alan anne, önce darp raporu aldı, ardından da emniyetin yolunu tuttu. Bahar B.'nin çocuğunu darp ettiği iddiasıyla E.K.'dan şikayetçi olması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İfadesinde şüpheli öğretmen Eda K. ile konuştuğunda kendisinin olayı sorması üzerine öğretmenin çok çekiştirmediğini, sınıfta yalnız bırakamayacağı için götürdüğünü, aşağıda çocuklar olduğundan zorla götürdüğünü ve yavaşça yere bıraktığını söylediğini belirtti. Anne Bahar B., anaokulunda kameraların kayıt almamasının şüpheli bir durum olduğunu vurgulayarak şüpheli öğretmenin cezalandırılmasını talep etti.

"BENİ BEBEKLERİN OLDUĞU KARANLIK SINIFA GÖTÜRÜYORLAR VE ORADA BIRAKIYORLAR"

Yaşadığı korku dolu süreci anlatan anne Bahar B., "Oğlum okula çok severek giden bir çocuktu. Ancak kendini ifade edebilecek bir düzeye geldi ve bir süre sonra bana "Beni bebeklerin olduğu karanlık sınıfa götürüyorlar ve orada bırakıyorlar" demeye başladı. Bu durumu öğretmenine sorduğumda beni terslemişti. Ancak sonra oğlumun sınıfındaki başka bir çocuğu da bu şekilde korkuttuklarını öğrendim. En sonda da oğlum öğretmenin kendisini sürüklediğini ve yere attığını söyleyince okuldaki kameraların arızalı olduğunu iddia ettiler. Olaydan sonra oğlum okula dahi gitmek istemedi. Ailecek psikolojik olarak çok yıprandık. Sonuçta bir anneyim. Benim çocuğuma bunu yapan ilerde başka çocuklara da yapabilir. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.