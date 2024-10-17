Özel eğitim okulunda skandal görüntü! İl Milli Eğitim açıklama yaptı

17 Ekim 2024 23:36 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 00:10

Bursa'da down sendromlu öğrencinin özel eğitim okulunda ağzı bantlı görüntüsüne tepki yağdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü gencin bu hareketi kendisinin yaptığını savunan bir açıklama yayınladı.

Bursa​'da özel eğitim okulunda çekilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Özel çocuklara eğitim verilen bir okulda down sendromlu öğrencinin ağzının koli bandıyla bantlanmış olması sonrası inceleme başlatıldı.

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan özel eğitim uygulama okulunda çekildiği belirtilen görüntülerde 18 yaşındaki K.N isimli öğrencinin ağzı bantlı hali dikkat çekti.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.