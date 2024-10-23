Özel Harekat ekipleri TUSAŞ'a helikopterle indi! Bölgede üst düzey güvenlik önlemleri

23 Ekim 2024 17:35 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:41

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında bölgeye helikopterlerle Özel Harekat ekipleri geldi. Bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesindeki TUSAŞ​ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından peş peşe silah sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ALANA HELİKOPTERLERLE İNDİ

Bölgede hareketlilik devam ederken devreye Özel Harekat ekipleri girdi. Bölgeye helikopterlerle gelen Özel Harekat polisleri vatandaşlar tarafından görüntülendi. TUSAŞ tesislerinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, rehinelerin de olduğu iddia ediliyor.