Özel harekatçılardan nefes kesen rehine operasyonu: Kadını balkondan kurtardılar
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Kasım 2024 03:57 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 04:19
Balıkesir'de bir kadını evde rehin alarak bıçaklayan kişiyi polis ekipleri balkondan içeriye girerek kurtardı. Dehşet anlarına komşular da şahit oldu.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde özel harekat ekipleri nefes kesen bir operasyonla bir kadını rehin alan kişiyi etkisiz hale getirdi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda komşuların ihbarıyla bölgeye giden ekipler Z.T isimli kişinin elinden kadını kurtardı.
Defalarca kadını bıçaklayan Z.T ikna çabalalarına karşılık vermeyince ekipler balkondan girerek etkisiz hale getirdi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Z.T'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı