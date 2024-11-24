Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Özel harekatçılardan nefes kesen rehine operasyonu: Kadını balkondan kurtardılar

Özel harekatçılardan nefes kesen rehine operasyonu: Kadını balkondan kurtardılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Kasım 2024 03:57 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 04:19

Balıkesir'de bir kadını evde rehin alarak bıçaklayan kişiyi polis ekipleri balkondan içeriye girerek kurtardı. Dehşet anlarına komşular da şahit oldu.

Balıkesir​'in merkez Altıeylül​ ilçesinde özel harekat ekipleri nefes kesen bir operasyonla bir kadını rehin​ alan kişiyi etkisiz hale getirdi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda komşuların ihbarıyla bölgeye giden ekipler Z.T isimli kişinin elinden kadını kurtardı.

Özel harekatçılardan nefes kesen kadına şiddet operasyonu - 1. Resim

Defalarca kadını bıçaklayan Z.T ikna çabalalarına karşılık vermeyince ekipler balkondan girerek etkisiz hale getirdi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Z.T'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Özel harekatçılardan nefes kesen kadına şiddet operasyonu - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
balıkesiraltıeylülrehinbıçak

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...