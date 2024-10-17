Özel hastanede dehşet! 5 günlük bebeğin kolunu yaktılar

17 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:20

Adıyaman'da özel bir hastanede kuvöze alınan 5 günlük bebeğin kolu yandı. Korkunç olaydan sonra aile hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan Mizgin Tatar'ın bebeğinin doğum sırasında şekeri düştü. Hastanede yer olmaması nedeniyle bebek, özel bir hastaneye sevk edildi. Bir süre kuvözde kalan bebeğin yapılan bakımı sırasında kolu kuvöz ısıtma metaline temas etti.

BEBEĞİN KOLU YANDI

Isıtma metaline kolu temas eden bebeğin kolunda yanık​ meydana geldi. Bakım esnasında yaşanılan durumu fark eden sağlık görevlileri, bebeğin koluna müdahalelerde bulundu. Olaydan yaklaşık 48 saat sonra hastane yönetimi tarafından bebeğin ailesine haber verildi.

Duruma tepki gösteren Tatar Ailesi, hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan tedavilerin ardından bebeklerini kolu sargılı bir şekilde teslim alarak evlerine dönen Mizgin ve Şahin Tatar çiftti, ihmali bulunan herkesin cezalandırılmasını istedi.

İZ KALMAYACAĞI SÖYLENDİ

Yaşanan olayın tamamen kazadan ibaret olduğunu dile getiren hastanenin Çocuk Sağlığı Uzmanı Yeni Doğan Ünitesi Sorumlusu Doktor Mehmet Gürbak ise “Sevkli olarak bizlere gelen bebeğin tedavilerine başlayarak kuvöze alarak ısı değerlerini ayarladık ve bebeğin tedavisinin yaklaşık 1 hafta kadar süre bileceğine dair aileye bilgi verdik. İlk günden 5.gününe kadar her hangi bir sorun yoktu ve bebeğin tedavisi oldukça güzel gidiyordu bebekte düzelmeler vardı. Tedavinin 5.gününde hemşirenin bebek ve kuvöz bakımını yaptığı sırada bebeğin kolunda kızarıklık meydana geldiği söylendi. Ve hemen müdahale ederek kuvöz ısısına bağlı yanık olabileceğini düşündük. Ona uygun şekilde tedavilerde bulunduk. Yaptığı tedaviler ve değerlendirmelerle çocuğun kolundaki yara yerinde her hangi bir akıntı yada bir şey yoktu oldukça düzeliyordu. Kan tetkiklerini yaptığımızda her hangi bir enfeksiyonu da yoktu ve taburculuğunu yaptık. Bu durumla ilgili Gaziantep'ten de ilgili bir hekim heyeti gelerek kontroller gerçekleştirdi ve bu durumdan dolayı bebeğin kolunda her hangi bir sorun oluşmayacağı iz kalmayacağı söylendi” diye konuştu.