Özel hastanede mide bulandıran olay! Başhekim doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda kıyafetlerim üzerimde değildi'

16 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:38

Kırklareli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Özel bir hastanede çalışan ve erkek arkadaşından ayrılan 35 yaşındaki Doktor E. V, başhekim Abdullah Çiftçi'nin sinirlerinin rahatlaması için verdiği iki ilacı içti. Aynı gün yoğun ısrarı üzerine başhekimin odasına alkol almaya giden kadın dehşeti yaşadı. Kendinden geçip bayılan talihsiz kadın uyandığında hem kendisinin hem de iğrenç adamın kıyafetlerinin üstünde olmadığını gördü. İşte mide bulandıran olayın detayları...

Lüleburgaz​'daki 2020 yılında yaşanan olay Yeşilçam filmlerini aratmadı. Özel bir hastanede doktor​ olarak çalışan yabancı uyruklu genç doktor E.V, hayatının şokunu yaşadı.

Erkek arkadaşından ayrıldığı için kötü günler geçiren doktor E.V ye, 49 yaşındaki başhekimi Abdullah Çiftçi tarafından sinirlerini rahatlatması için aynı gün içinde 2 adet hap verildi. Doktor, mesai sonunda ise başhekimin yoğun ısrarı üzerine odasına gidip bir kadeh alkol aldı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ

Kısa bir süre sonra kendini kötü hisseden genç kadın bayıldı. Uyandığında üstündeki kıyafetlerinin yerde olduğunu gördü. Tecavüze uğradığını anlayan talihsiz kadın olayın ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye gitti. Bir süre psikolojik tedavi gören Doktor V., ardından soluğu polis merkezinde aldı.

ISRARLA ODASINA DAVET ETTİ

BAŞHEKİM 'KENDİ RIZASIYLA OLDU' DEDİ

Halk TV'deki habere göre; genç doktor polise verdiği ifadesinde, başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. E. V., uyandığında, tüm giysilerinin yerde olduğunu gördüğünü belirtti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Abdullah Çiftçi, 19 Haziran 2020'de tutuklandı ancak kısa süre sonra tahliye edildi.

Abdullah Çiftçi ise, E. V. ile yaşadıkları cinsel birlikteliğin, bu kişinin rızası ile olduğunu vurguladı. Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde baktığı davada, Çiftçi’ye E. V.’ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası kararı verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

İstinaf Mahkemesi’ne giden dosyada yerel mahkeme kararını bozarak, Dr. Çiftçi için tahliye kararı verdi. Ancak karar Yargıtay’a taşındı ve karar bozuldu. Bugün görülen duruşmada, 15 yıl hapis cezası verilen Dr. Çiftçi için tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildi.