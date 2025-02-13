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Özel hastanede skandal pazarlık! Hasta ameliyattayken muhasebeci para istedi

İstanbul'da bir özel hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. B.T. isimli vatandaş göğüs ağrısıyla gittiği hastanede anijyo için ameliyathaneye alındı. Bu sırada hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı. Skandal görüntüler sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Özel hastanede skandal pazarlık! Hasta ameliyattayken muhasebeci para istedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 13:33

Son dönemlerde birçok sağlık skandalının yaşandığı özel hastanelere yenisi eklendi. İstanbul'da 51 yaşındaki B.T,göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Hastanın üç damarının tıkalı olduğu belirlendi ve doktorlar acil olarak anjiyo yapılması gerektiğine karar verdi.

Bunun üzerine hasta Bakırköy'de özel bir hastaneye sevk edildi. B.T. adlı hasta, temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark edince tedaviyi reddetti. Fakat doktorların kalp krizi riskinin bulunduğunu belirtmesi ve acil anjiyo yapılması gerektiğini söylemesiyle hastanın yatışı sağlandı.

AMELİYAT MASASINDA PAZARLIK

Ameliyat için hazırlanan hasta B.T., ameliyathanede akılalmaz bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. Hasta, anjiyoya alınmışken hastanenin muhasebecisinin ameliyathaneye girerek stent fiyatlarını konuşmaya başladığı iddia edildi. Bunun üzerine hasta B.T. en uygun fiyatlı stentin takılmasını istedi. Bu kez de hastadan üçüncü stent için 50 bin TL istediği öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ameliyathanedeki skandal pazarlığın görüntüleri SZC TV'de Uğur Dündar ARENA programında yayınlandı. Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İddialar sonrası Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili hastaneye ilişkin inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır.

Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez.

Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır.

Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."

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Sıkça Sorulan Sorular

Anjiyo nedir, neden yapılır?
Anjiyo, kanın kan damarlarından ya da kalpten nasıl aktığını göstermek için görüntülemeyi kullanan bir teşhis prosedürü olarak bilinir. Özellikle ani gelişen kalp krizi durumlarında kullanılan bir yöntemdir. Anjiyo sonucunda uygun tedavi yöntemi belirlenerek kan akışının normale dönmesi hedeflenir.
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