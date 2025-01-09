Özel okulda mide bulandıran cinsel istismar! Sapık öğretmenin yaptıkları dehşete düşürdü: 'Sizi ödüllendireceğim'

09 Ocak 2025 11:27 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:40

Kocaeli'de özel bir okulda görevli öğretmen M.A. hakkında ortaya atılan iddialar mide bulandırdı. Öğrencileri 'sizi ödüllendireceğim' diyerek yalnız bırakan sapık öğretmenin bazı öğrencileri kucağına taciz ettiği ortaya çıktı. 9 ailenin şikayeti üzerine öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli​'nin Kartepe​ ilçesinde bulunan bir özel okulda yaşanan cinsel istismar olayı kan dondurdu. Öğretmen M.A.'nın öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiası okulu karıştırdı. Öğrencilerin ailelerine anlattıklarıyla korkunç olay ortaya çıkarken 9 aile sapık öğretmenden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öğretmen "Sizi ödüllendireceğim" diyerek yalnız bıraktı ve bazı öğrencileri kucağına alarak taciz etti. SAPIK ÖĞRETMEN TUTUKLANDI Şikayetçi olan velilerin başvurusu üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan M.A., ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlgili Haberler Babasının istismarına uğradığını söyleyen genç kız gerçeği itiraf etti! 'Makyaj yapmama izin vermedi' Ünlü işletmede DJ'e taciz skandalı! 'Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...'