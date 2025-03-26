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 | Merve Yaz

Özel'in boykot çağrısı sonrası Demirören AVM'nin ismi değişti mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından siyasi kaos sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrıları da devam ediyor. O boykot çağrılarından biri olan Demirören AVM'nin isminin değiştirildiği iddiası sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Ancak söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 13:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası gündemdeki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sosyal medyada bilgi kirliliği de had safhada.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çok sayıda marka ve kurum için boykot çağrılarını da sürdürüyor. Onlardan biri de İstiklal Caddesi'nde yer alan Demirören AVM...

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Özel, Saraçhane mitinginde yaptığı konuşmasında "Demirören AVM'yi başkaları satın almış, İstiklal'de. Beni aradılar. Dediler ki boykotu kaldır, biz Demirören değiliz. Ben de dedim ki o zaman sende tabelayı kaldır. Bugün akşamüstü tabelayı sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar" ifadelerini kullanmıştı.

2022 YILINDA DEVREDİLMİŞ

CHP liderinin açıklamaları sısa sürede dezenformasyona dönüşerek sosyal medyada yayıldı. Ancak gerçek başka çıktı.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı Demirören Holding'in, 2018'de Demirören AVM'yi 2022 yılında Denizbank'a devrettiği, bu kapsamda AVM'nin adının "İstiklal AVM" olarak değiştirildiği belirlendi.

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