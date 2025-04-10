Özgür Özel'in sözleri Süleyman Soylu'yu harekete geçirdi! 2 kelime çok konuşulacak

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tazminat davası açtığını bildirdi. Soylu, Özel'i "İngiliz" olarak niteleyerek "Bu yalanlarla yolsuzluk örtülmez Şehzade(!) Özgür" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'in, kendisi hakkında kullandığı ifade ve ortaya attığı iddialarla ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan karşı hamle geldi.

"550 TERÖRİST" SÖZÜNÜ HATIRLATMIŞTI

Özel'in "3 yıl önce İBB'de 550 terörist var demişlerdi, soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. Soylu'ya bu soruldu, siyaset olsun diye söyledim dedi." şeklindeki sözleri sonrası Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Özel'i sert ifadelerle eleştirdi.

"İNGİLİZ ÖZGÜR"

"İngiliz Özgür" nitelemesini kullanan Soylu, 46 bin liralık tazminat davası açtığını belirterek "Bu yalanlarla yolsuzluk örtülmez" yorumunda bulundu. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aynı yalanı defalarca toplum önünde pervasızca söyleme hastalığına tutulan,

İBB’ye, alınan terör irtibatlı ve iltisaklı 505 kişiyi; kefil olduğu, dhkp-c yöneticiliğinden hükümlü Selçuk Kozağaçlı gibi aklamaya çalışan İngiliz Özgür’e, yalan, iftira ve hakaretten 46 bin liralık tazminat davası açtım.

Bu yalanlarla yolsuzluk örtülmez Şehzade(!) Özgür"

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1910273726177763448