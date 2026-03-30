Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Özgür Bayraktar kimdir kaç yaşında? MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi’nde dikkat çeken bir görev değişikliği gerçekleşti. İzzet Ulvi Yönter’in genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasının sonrasında bu göreve Özgür Bayraktar atandı. Görevlendirme, Devlet Bahçeli’nin onayıyla yapılırken Bayraktar’ın yaşam öyküsüne ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, Özgür Bayraktar kimdir, kaç yaşındadır ve hangi memleketlidir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 18:36

’nin resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın 'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır." denildi. Özgür Bayraktar kimdir sorusu, partideki görev değişiminin ardından kamuoyunun gündemine taşındı. MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar’ın getirildiği duyuruldu. Bayraktar’ın partide Araştırma ve Strateji Geliştirme’den sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev üstleneceği bildirildi.

ÖZGÜR BAYRAKTAR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İş dünyası ve siyaset alanındaki kimliğiyle tanınan Özgür Bayraktar, Ankara doğumlu olup köken olarak Kırşehirli’dir. Eğitim yaşamına Ankara’da başlayan Bayraktar, ilk, orta ve lise öğrenimini Yükseliş Koleji’nde tamamladı. Üniversite tahsilini Fırat Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde bitiren Bayraktar, sonrasında Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Genç yaşlardan itibaren ticari faaliyetlerin içinde bulunan Bayraktar, aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak sorumluluk üstlendi. Ulusal ve uluslararası projelere ürün tedariki sağlayan şirket yapısında etkin rol alan Bayraktar, iş dünyasında çeşitli üst düzey görevler icra etti. Ayrıca Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası gibi kurumlarda meclis üyeliği ile yönetim kurulu üyeliği görevlerinde yer aldı. 2018-2022 döneminde Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bayraktar, 2022 yılında Başkan Vekilliği pozisyonuna seçildi.

ÖZGÜR BAYRAKTAR'IN SİYASİ KARİYERİ

Özgür Bayraktar, siyaset alanında da çeşitli aktif görevler üstlendi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nda genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Bayraktar, MHP Ankara İl Teşkilatı’nda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. MHP’nin 11., 12. ve 13. Olağan Büyük Kurultaylarında Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Bayraktar, son olarak Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Başkanlığı görevini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babası olan Özgür Bayraktar, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

ETİKETLER
#devlet bahçeli
#mhp
#Ankara Sanayi Odası
#Özgür Bayraktar
#Siyasi Atama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.