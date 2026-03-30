Özgür Bayraktar kimdir kaç yaşında? MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

MHP’nin resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır." denildi. Özgür Bayraktar kimdir sorusu, partideki görev değişiminin ardından kamuoyunun gündemine taşındı. MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar’ın getirildiği duyuruldu. Bayraktar’ın partide Araştırma ve Strateji Geliştirme’den sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev üstleneceği bildirildi.

ÖZGÜR BAYRAKTAR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İş dünyası ve siyaset alanındaki kimliğiyle tanınan Özgür Bayraktar, Ankara doğumlu olup köken olarak Kırşehirli’dir. Eğitim yaşamına Ankara’da başlayan Bayraktar, ilk, orta ve lise öğrenimini Yükseliş Koleji’nde tamamladı. Üniversite tahsilini Fırat Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde bitiren Bayraktar, sonrasında Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Genç yaşlardan itibaren ticari faaliyetlerin içinde bulunan Bayraktar, aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak sorumluluk üstlendi. Ulusal ve uluslararası projelere ürün tedariki sağlayan şirket yapısında etkin rol alan Bayraktar, iş dünyasında çeşitli üst düzey görevler icra etti. Ayrıca Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası gibi kurumlarda meclis üyeliği ile yönetim kurulu üyeliği görevlerinde yer aldı. 2018-2022 döneminde Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bayraktar, 2022 yılında Başkan Vekilliği pozisyonuna seçildi.

ÖZGÜR BAYRAKTAR'IN SİYASİ KARİYERİ

Özgür Bayraktar, siyaset alanında da çeşitli aktif görevler üstlendi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nda genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Bayraktar, MHP Ankara İl Teşkilatı’nda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. MHP’nin 11., 12. ve 13. Olağan Büyük Kurultaylarında Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Bayraktar, son olarak Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Başkanlığı görevini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babası olan Özgür Bayraktar, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.