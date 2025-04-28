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 | Selahattin Demirel

Özgür Özel Cumhurbaşkanı aday planını ilan etti: İmamoğlu içeride olursa...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere dönük önemli bir açıklama yaptı. Özel "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş, Başbakan İmamoğlu olur." dedi

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Özgür Özel Cumhurbaşkanı aday planını ilan etti: İmamoğlu içeride olursa...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 23:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sürecinde tek adaylı ön seçim ile Cumhurbaşkanı adayını Silivri Cezaev'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu olarak belirleyen CHP'den yeni bir yol haritası açıklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında Cumhurbaşkanlığı Seçimi süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU HALA İÇERİDE OLURSA..."

Hakkındaki yolsuzluk soruşturmasından ötürü tutuklu bulunan İmamoğlu'nun hapiste olması durumunda izleyecekleri stratejiyi açıklayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz."

"MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI, EKREM İMAMOĞLU BAŞBAKAN OLUR"

Özel, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Eğer Ekrem İmamoğlu içeride tutulursa o zaman seçimi yüzde 70'le kazanırız. Hatta millet o zaman mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir. O tarafsız Cumhurbaşkanı da milletin gönlüne giren en önemli figür olur. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur, parlamenter sisteme dönülür Ekrem İmamoğlu başbakan olur, yürütmenin başında da Ekrem İmamoğlu olur. "

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