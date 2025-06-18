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 | Selahattin Demirel

Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yalanladığı sözlerle ne yapmak istedi?

CHP lideri Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kurultay tertemizdir." sözlerini söylediği iddiası Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından yalanlandı. Gazeteci Barış Yarkadaş, böyle bir çelişkili durumun ortaya çıkmasının arka planıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 00:45

CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın şaibe iddialarıyla mahkemelik olmasıyla 30 Haziran'da yapılacak duruşma merakla bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri'de cezaevi ziyareti çıkışında yaptığı açıklama ise ilginç bir noktaya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: KILIÇDAROĞLU KURULTAY TEMİZ DEDİ

Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'ye yapılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak İBB Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti sırasında "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Kurultay tertemiz' dedi." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: KABUL EDİLEMEZ

Özel'in açıklamalarına itiraz eden Kılıçdaroğlu'nun avukatı Avukat Celal Çelik, "Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu’na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir. Genel Başkan unvanını taşıyan bir siyasetçiye, teyide muhtaç söylemlerle kamuoyunu yanıltan bir tavır yakışmamaktadır." karşılığını verdi.

Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yalanladığı sözlerle ne yapmak istedi?

"TOPLUMSAL DESTEK ARANIYOR"

Gelişmeyle ilgili TGRT Haber TV'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, Özel'in, Kılıçdaoğlu'nun kabul etmediği sözü gündeme getirmesinin hangi amacı taşıdığını açıkladı.

"Hadi Kemal Bey bunu demiş olsun. Mahkemede hangi sonucu değiştirecek?" diye soran Yarkadaş "Bir toplumsal destek aranıyor." dedi.

"KEMAL BEY'İ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Konuşmasına "Son dönemde Kemal Bey'e trol saldırıları arttı." diye devam eden Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: "Ahlaksızca Kemal Bey'e 'AK Parti yargısıyla iş tutuyor.' diyenler aslında Kemal Bey'e karşı AK Parti'nin söylemlerini daha çok kullanmaya başladılar. Bu söylemleri kullananlar AK Parti ile iş birliği yapıp Kemal Bey'i itibarsızlaştırmaya çalışıyor."

Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yalanladığı sözlerle ne yapmak istedi?

"GENEL MERKEZ KURULTAYIN İPTAL EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunları niye yapıyorlar? CHP Genel Merkezi 30 Haziran'daki duruşmadan kesinlikle iptal kararı çıkacağını bekliyor. Büyük bir telaş var, o telaştan dolayı da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bütün il başkanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna bir mesaj yazıyor."

CHP İL BAŞKANLARI TOPLANIYOR

Çelik'in mesajında CHP'li belediyelere son dönemde yoğunlaşan soruşturmalardan ötürü tüm il başkanlarının bir araya gelmesi çağrısı yaptığını söyleyen Yarkadaş, CHP il başkanlarının Ankara'da perşembe günü toplanacağını belirtti.

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