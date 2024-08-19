CHP lideri Özgür Özel'den ayağından vurulduğu iddiasına açıklama geldi

19 Ağustos 2024 22:41 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 22:49

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 16 Ağustos'taki TBMM'de Filistin lideri Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı oturuma ayağının kırılmasını gerekçe göstererek katılmamıştı. Sosyal medyada bazı hesaplar Özel'in ayağından vurulduğu iddiasını ortaya attı. Bu tartışmalar sonrası Özel açıklama yaparak ayak filmini göstererek ayağının kırık olduğunu ispatlayabileceğini söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Özel şunları söyledi: ‘Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim"

KIRIK AYAKLA OTURUMA KATILMIŞTI

TBMM Genel Kurulu 17 Ağustos'ta CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplanmıştı. Abbas'ın bir gün önce konuşma yaptığı oturuma katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu oturumda toplantıya ayağının kırık olması sebebiyle ortopedik destek ile bulunmuştu.