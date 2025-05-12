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 | Selahattin Demirel

Özgür Özel'den PKK'nın fesih kararına ilk açıklama: Terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz

CHP lideri Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın bugün silah bıraktığını duyurmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Özel, "Terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz." diyerek demokrasi ve hukuk vurgulu ifadelere yer verdi. Açıklamada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ'ın özgürlüklerine kavuşmaları isteği de dikkat çekti.

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Özgür Özel'den PKK'nın fesih kararına ilk açıklama: Terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 19:47

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği kongresinde aldığı fesih kararını bugün yazılı bir açıklamayla kamuoyuna açıkladı. PKK'nın silah bırakarak varlığını bitirme kararına CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

Özel, PKK'nın fesih kararıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. CHP'nin tarih boyunca barışın yanında, terör ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğunu vurgulayan Özel, PKK'nın fesih kararının Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritik olduğunu söyledi.

"TERÖRÜN İLELEBET SONLANMASINI BEKLİYORUZ"

Sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa evrilmesinin atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyetiyle doğrudan ilişkili olduğuna değinen Özel, "Sürecin tüm aşamalarıyla nihayete ermesini, on binlerce canımızı kaybetmemize yol açan, ağır ekonomik ve toplumsal yıkıma yol açan terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz." dedi.

Özgür Özel'den PKK'nın fesih kararına ilk açıklama: Terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz

İMAMOĞLU VURGUSU

Açıklamada İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu vurgusu da dikkat çekti. "Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir." diyen Özel, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki demokrasi ve hukuk devletine ağır zararlar veren uygulamalar son bulmalıdır. Artık seçilmiş belediye başkanlarının ve belediye meclislerinin yerine kayyım atama uygulamasına ve Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan hukuksuz soruşturmalara son verilmelidir. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun, siyasi parti liderleri Selahattin Demirtaş’ın, Figen Yüksekdağ’ın, Ümit Özdağ’ın, tüm siyasi tutsakların ve toplumsal davalardan cezaevinde bulunanların özgürlüklerinin sağlanması ve tam demokratik rekabet koşullarının tesisi elzemdir. Bir yandan barışa yönelik adımlar atılırken, diğer yandan muhalefete savaş açılması ve düşman hukuku uygulanması kabul edilemez. Bu tutumun sürdürülmesi, barışın güvencesi olan demokrasinin yıkımı anlamına gelir."

"CHP OLARAK SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, barış ve demokrasinin tesisi konusundaki sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki dönemde tam mutabakata dayanan bir toplumsal barışın güvencesi olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması konusunda atılması gereken adımlar vardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda; şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının alındığı tam bir çözüm için sorumluluk bilinciyle davranmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu amaçla, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, demokratik düzenlemelerin ele alınması yönündeki tarihsel ve siyasi tutarlılık taşıyan tavrımızı muhafaza ediyoruz."

https://x.com/eczozgurozel/status/1921952270289141911

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