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 | Selahattin Demirel

Özgür Özel'den tepki çeken Leman karikatürüne tartışılacak yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Leman'ın tepki çeken karikatürüyle ilgili açıklamada bulundu. Özel, dergiyi savunarak Hazreti Muhammed'in resmedilmediğini, çizimde Gazze'de öldürülmüş, ismi Muhammed olan bir çocuğun yer aldığını söyledi.

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Özgür Özel'den tepki çeken Leman karikatürüne tartışılacak yorum
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 19:20

Özel, partisince Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "100 Karası" başlıklı toplantıda, bazı belediyelere yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan partisine mensup bütün belediye başkanlarının ve görevlilerin arkasında olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını anlatan Özel, kendisine "Gel, etkin pişmanlıktan faydalan. Ekrem İmamoğlu'na, arkadaşlarına ve ailelerine sırtını dön ve partinin başında otur." denildiğini öne sürdü.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: PARTİYİ BÖLME HESABI YAPILDI

Operasyonların İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihbarıyla yapıldığı söylemlerinin asılsız olduğunu savunan Özel, şöyle devam etti:

"Elbette büyük büyük yapıların içinde soruşturmalar, varsa suçlular haklarında işlemler olabilir. Ancak bugün İzmir'deki bu boyuttaki bir operasyonun yeni bir yargı kumpası olduğundan, iftira olduğundan ve kimleri kapsadığına bakıldığında, CHP'nin içinde 'Efendim şimdi son kurultayda Özgür Özel'i destekleyenlere operasyon oldu. Özgür Özel onlara sahip çıktı. Şimdi karşısındakilere operasyon yapalım. Onlara sahip çıkmaz. Partiyi bölelim.' hesabı, ne Özgür Özel'i, ne Kuvayimilliyenin partisini tanımamaktır. Biz, geride kimseyi bırakmayanların partisiyiz."

Özgür Özel'den tepki çeken Leman karikatürüne tartışılacak yorum

"HAZRETİ MUHAMMED PEYGAMBER KATINDADIR"

Özgür Özel, Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin bir dergide yayımlanmasını ilk duyduğunda "Yanlış olmuş. Olur mu karikatür, Peygamber'in resmi mi olur?' diyerek tepki gösterdiğini aktararak, şunları ifade etti:

"İkinci tepkim, 'Yahu yapmamışlar. Bu doğru değildir, Leman öyle bir dergi değil' demek olmuştur. Aldım ve karikatüre baktım. Karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak, 'Efendim, Peygamber Efendimiz'e bunu diyenleri ben de kınıyorum.' demek işin kolayıdır. Yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına, çizerine, hatta karikatüristlerine sesleniyorum.

Özgür Özel'den tepki çeken Leman karikatürüne tartışılacak yorum

Dönün bir bakın. Ben, baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. 'Gökyüzünde tanışıyorlar.' Diyor ki 'Selamünaleyküm, ben Muhammed.' Bunu 'Hazreti Muhammed'i resmetmişler.' olarak söylüyorlar.

Hazreti Muhammed peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada Muhammed, Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz. Muhammed'den (sav) alan bir Müslüman çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzelidir. Doğduğunda bebek, öldüğünde kaç yaşında olursa olsun peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür. Ama o Leman, hepiniz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen Leman'dır. O Leman hepiniz susarken, İsrail'e ticarete karşı cephe alan Leman'dır. O Leman, motokurye Samet'i kapak yapmış ve Samet'in kardeşine destek olmuş Leman'dır."

"YAPILMAMIŞ BİR SAYGISIZLIK ÜZERİNDEN TOPLUMSAL LİNCE DE SESSİZ KALMAM"

Özel, "Eğer ki Hazreti Muhammed'e bir saygısızlık varsa ona kim karşı çıkar? Geçmişteki Meclis tutanaklarına bakın, Manisa'da her siyasi partiden iyi gününde, kötü gününde birlikte olduğumuz, yasımızı birlikte tuttuğumuz, orucumuzu birlikte açtığımız, bayram namazını birlikte kıldığımız Manisalı muhafazakarlar şahidimdir ki Hazreti Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçe de sessiz kalmam." diye konuştu.

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