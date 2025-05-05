Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Belediyeden market kartı almış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırının perde arkası ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun ifadeleri kadar geçmişi ve belediyeden aldığı yardımlar da dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e dün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreni çıkışında yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu’nun hem emniyetteki ifadesi hem de belediyeden aldığı yardımlar kamuoyuna yansıdı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen tören çıkışında Özgür Özel’e yumruk atan 66 yaşındaki Tengioğlu'nun, 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp, iki çocuğunu da yaraladığı öğrenildi. 2020 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan Tengioğlu’nun Beyoğlu’nda kaldığı pansiyonun işletmecisinin ifadesi ve belediyeden aldığı yardımlar dikkat çekti.

"CUMHURBAŞKANINA TEHDİTLERİNDEN RAHATSIZ OLDUM, ANLIK TEPKİ VERDİM"

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Tengioğlu, olay günü sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra vakit geçirmek ve iş aramak amacıyla Taksim’e gittiğini, burada kalabalık bir topluluk gördüğünü ve Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni olduğunu öğrenerek AKM önüne yöneldiğini söyledi.

Saldırı anına ilişkin ifadelerinde ise şunları kaydetti:

"Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydi. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i gördüm. Özgür Özel’in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan, o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek, Özel’in yüzüne bir tokat vurdum."

PLANLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Tengioğlu, saldırıyı önceden planlamadığını savunarak, "Bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Özgür Özel’in orada olduğundan haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır" dedi. Ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Sana dünyayı dar ederim' demesinden, gençleri birbirine düşürmesinden ve savcılarımızı, polislerimizi tehdit etmesinden rahatsız oldum. Kendisini bir anda görünce bu eylemi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN 8 KEZ BİN TL'LİK MARKET KARTI ALMIŞ

Saldırganın konakladığı pansiyonun işletmecisi Osman A.'nın polise verdiği ifade de dosyaya yansıdı. Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi’nde bulunan pansiyonun sahibi, Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024’ten bu yana üç kişilik paylaşımlı bir odada kaldığını belirtti. Diğer iki kişinin kendisiyle bir bağlantısı olmadığını, birinin yabancı uyruklu marangoz, diğerinin ise Türk vatandaşı bir öğrenci olduğunu söyledi.

BELEDİYE PANSİYONU ARAMIŞ

Osman A., saldırganın maddi durumunun iyi olmadığını ve bu sebeple belediyeden yardım talep ettiğini ifade etti. Beyoğlu Belediyesi yetkililerinin pansiyonu aradığını belirten işletmeci, yetkililere Tengioğlu’nun zor durumda olduğunu anlattığını ve belediye görevlilerinin pansiyona gelerek şahısla yüz yüze görüştüğünü kaydetti. Görüşmenin ardından Selçuk Tengioğlu’na biner liralık 8 adet market kartı verildiğini ve bu kartların gıda ve temizlik malzemesi alımında kullanıldığını belirtti.

İşletmeci ayrıca, ilerleyen zamanlarda belediye yetkililerinin yine pansiyona gelip Tengioğlu ile görüştüğünü ancak bu görüşmelerin içeriği hakkında bilgisi olmadığını da ifade etti.