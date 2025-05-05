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 | Özge Sönmez

Özgür Özel'e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile ilgili yeni gelişme

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi 1 gün uzatıldı. Saldırgan gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

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Özgür Özel'e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile ilgili yeni gelişme
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 10:02

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan CHP lideri Özgür Özel, tören bitiminde tokatlı saldırıya uğradı. Yaşanan çirkin saldırının ardından olayın faili Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Özgür Özel'e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile ilgili yeni gelişme

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Özgür Özel'e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile ilgili yeni gelişme

2020'DE ŞARTLI TAHLİYEDEN ÇIKTI

Yapılan sorgulamada şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Özgür Özel'e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile ilgili yeni gelişme

"ÖRGÜT BAĞLANTISINA RASTLANMADI"

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

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