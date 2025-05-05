Özgür Özel'in ailesine tehdit! Kızının ev adresini paylaştılar: Filmin sonu mezarlık

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma etkinliğinde yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesi de tehdit edildi. Sosyal medyada Özel'in eşi ve kızının hedef alındığı paylaşımda "Bu defa sen değil ailen. Bu filmin sonu mezarlıkta olur" ifadelerine yer verildi. Ayrıca CHP liderinin kızının açık adresi de paylaşıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında çocukları Barış (19) ve Mutlu’yu (17) silahla öldürdüğü, iki çocuğunu ise yaraladığı ortaya çıktı. Olaydan sonra müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN EŞİNE VE KIZINA ÖLÜM TEHDİDİ

Saldırıdan hemen sonra sosyal medyada Selçuk Tengioğlu'nun adına açılan bir Instagram hesabından Özgür Özel’in eşine ve kızına yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı. Ölüm tehdidi içeren paylaşımda CHP liderinin kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşıldı.

"SONUNUZ MEZARLIKTA OLUR"

Instagram’da “selcuktengioglu_” isimli hesaptan yapılan paylaşımda, “Kızım İpek… üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek Özel'in de yani her şeyiniz bende var… Özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım… bu gece hazır ol. Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanıldı.

"BİR DAHAKİNE KARISI DA KENDİSİ DE YOK OLUR"

Aynı hesaptan yapılan bir başka paylaşımda ise "Ben Selçuk Tengioğlu o ve abisi olarak buraya yazmaktayım ve pişman değilim. Kardeşimin ellerine sağlık birileri bu vatana sahip çıkması gerekiyordu. Dua etsin ki Özgür Özel tek bir yumrukla kurtuldu. Bir dahakinde bu şekilde olmayacak sonuçlarına daha kötü bir şekilde katlanacak. Bunu da buradan duyuruyorum. Dua etsin şu anda yaşıyor. Allah ona karısına ve çocuğuna bağışladı biz bağışlıyoruz. Bir dahakine ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken gezerken yürürken bir kez daha düşünerek adım atsınlar bu sefer kurtulamazlar. Karısı da kendisi de yok olur. Ayağını denk alacaksın Özgür Özel, bir dahakine sen değil ailen" ifadelerine yer verildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanların tek tek tespit edilip adalete teslim edileceğini belirtti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" dedi.