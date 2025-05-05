Özgür Özel'in ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun adıyla sosyal medyada hesap açan M.A.(23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.

Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına aldı. Of Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

"SONUNUZ MEZARLIKTA OLUR" MESAJI

Özel’e yapılan saldırının ardından açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı Özel’e tehdit mesajları atılmıştı. Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel’in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise saldırgan Selçuk Tengioğlu olduğunu belirten bir kişi, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” tehditlerini içeren bir mesaj paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Vefat eden TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e AKM'deki veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta saldırıya uğradı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Tengioğlu’nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.