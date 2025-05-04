Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı mı? Emniyet'ten açıklama var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün uğradığı saldırının, makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmamasıyla ilgili olduğu yönünde haberlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı dolayısıyla katıldığı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreni çıkışında CHP lideri Özgür Özel'in tokatlı saldırıya uğramasıyla ilgili farklı bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmaması sebebiyle saldırıya uğradığı yerden çıkmak zorunda kaldığı öne sürüldü. Konu hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir."