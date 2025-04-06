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 | Banu İriç

Özgür Özel'in rapor iddialarına MASAK'tan yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bir açıklama yayımlayarak kurumun çalışma süreçlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. MASAK, raporlarının tamamen teknik bir süreçle hazırlandığını ve sadece talepte bulunan savcılıklara iletildiğini vurguladı. Açıklamada, kurumun yıpratılmaya çalışıldığını belirterek mesnetsiz ithamlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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Özgür Özel'in rapor iddialarına MASAK'tan yalanlama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 22:43

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, kamuoyunda kurum hakkında oluşturulmak istenen algılara yanıt verdi. Açıklamada, MASAK raporlarının tamamen teknik bir süreçle hazırlandığı ve doğrudan talepte bulunan savcılıklara iletildiği vurgulandı.

Özgür Özel'in rapor iddialarına MASAK'tan yalanlama

"RAPORLARIMIZ KİMSENİN ONAYINA SUNULMUYOR"

Kurumdan yapılan açıklamada, analiz çalışmalarının yalnızca savcılıklar tarafından yapılan resmi talepler doğrultusunda yürütüldüğü belirtilerek, "Raporlarımız Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, Başkanlığın yönetim kademelerinin gözetim ve denetimi altında hazırlanmakta ve ilgili savcılığa teslim edilmektedir" denildi.

Söz konusu sürece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetim kadrolarının herhangi bir dahlinin olmadığına dikkat çekilen açıklamada, raporların mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş uzman yardımcıları tarafından hazırlandığı, bunun da raporların hukuki geçerliliğini veya teknik yeterliliğini zayıflatmadığı ifade edildi.

Açıklamada, MASAK’ın tüm raporlarının diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan finansal verilere dayandığı, bu verilerin suç teşkil edip etmediğine ise yargı mercilerinin karar vereceği belirtildi. Mali suçlarla mücadelenin önemine vurgu yapılan metinde, kurumun çalışmalarını yasal yetkiler çerçevesinde sürdürdüğü kaydedildi.

https://x.com/HMBakanligi/status/1908919433700978818

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