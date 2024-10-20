Özgür Özel'in sığınmacı iddiasına Fahrettin Altun'dan yalanlama! 

20 Ekim 2024 23:00 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 23:10

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor" iddiasını yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, iddiaların farklı tarihlerde Dezenformasyonla Mücadele merkezi tarafından yalanlandığını duyurdu.

Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan mı geliyor? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan mı geliyor? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun​, CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı konuşmada, daha önce defalarca yalanlanan "Almanya'dan Türkiye​'ye uçaklarla sığınmacı gönderildiği" iddiasını yeniden dile getirmesine sert tepki gösterdi. Altun söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve Türkiye'nin böyle bir anlaşma yapmadığını vurguladı.

'UÇAK KARŞILIĞI SIĞINMACI' İDDİASI YALANLANDI!

Altun, Almanya​'da yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'ye gönderileceğine dair herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin "Eurofighter uçak alma karşılığında" sığınmacıları kabul edeceği iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı, daha önce de dile getirilen ve 27 Eylül 2024'te Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanan, "Her hafta 500 Türk vatandaşının Almanya'dan Türkiye'ye gönderileceği" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını hatırlattı.

Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugünkü konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından farklı tarihlerde 3 kez yalanlanan, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek" şeklindeki iddiaları yeniden dile getirdiğine şahit olduk.

Öncelikle Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir.

Türkiye’nin, iddia edildiği gibi "Eurofighter uçak alma karşılığında" üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği iddiaları külliyen yalandır.

"BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞTI"

Bununla birlikte, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Sayın Scholz'un, her hafta yasal oturma hakkı olmayan 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaştığı" ileri sürülmüş, bu iddia da 27 Eylül 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığımız ve Merkezimiz tarafından kesin bir dille yalanlanmıştır.

Aynı iddialar, Türk kamuoyunu manipüle etmek amacıyla, "Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor" şeklinde yeniden servis edilmiştir. İddiaya dayanak olarak Türkiye karşıtı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir görüntü kullanılmış ve iddianın asılsız, görüntülerin kurgu olduğu 29 Eylül tarihinde Merkezimizce detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklanmıştır.

KURGUYLA YALAN MI SÖYLENDİ?

Dezenformasyonları ifşa edilen Türkiye karşıtı propaganda hesapları, "Almanya'daki sığınmacılar uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasıyla bu kez farklı bir kurgu görüntüyü yaymaya çalışmışlardır. Bu görüntülerin de Türkiye'ye sığınmacı gönderilmesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, sesin görüntülere sonradan eklendiği Merkezimizce tespit edilmiş ve 15 Ekim'de iddialar belgeleriyle yalanlanmıştır.

Sayın Özel'in böyle bir dezenformasyon faaliyetine aracılık etmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekraren ifade ediyoruz.

Türk vatandaşlarının "toplu halde" üçüncü ülke vatandaşlarının ise toplu veya ferdi olarak Türkiye'ye gönderilmesi, Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi, buna yönelik bir anlaşmanın imzalanması kesinlikle söz konusu değildir."