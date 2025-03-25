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 | Banu İriç

Özgür Özel'in sözleri sonrası RTÜK harekete geçti! Ebubekir Şahin 'Geri adım yok!'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Sakın bu kanallara dokunmayın, alnınızı karışlarız” sözlerini sert şekilde hedef aldı. Şahin, bu ifadelerin doğrudan devlet kurumuna yönelik tehdit ve suç teşkil ettiğini belirterek yargıya taşınacağını açıkladı. “RTÜK geri adım atmaz, kim olursa olsun en ağır yaptırımları uygularız” diyerek meydan okudu.

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Özgür Özel'in sözleri sonrası RTÜK harekete geçti! Ebubekir Şahin 'Geri adım yok!'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 23:02

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurumun ve yöneticilerin tehditlere hedef olduğunu belirterek, "RTÜK, görevlerinden geri adım atmayacak. Tehdit ve hakaretlere karşı suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yapan Şahin, son günlerde bazı televizyon kanallarının “hiçbir kural ve ilke tanımadan” yayın yaptığını ifade etti. Özellikle "sokağa inin" çağrılarının ekranlardan sorumsuzca verildiğini vurgulayan Şahin, bu yayınların Üst Kurul toplantısında değerlendirileceğini belirtti.

"DÜNYADA HİÇBİR ÜLKEDE KURUMLARI TEHDİT EDEN MUHALEFET LİDERİNE RASTLANMAZ"

Şahin, sokak eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vefat eden annesine yönelik ağır hakaretler edildiğini, tarihi camilere zarar verildiğini ve polise asitli madde atıldığını hatırlattı. Ayrıca, provokatif pankartlar ve esnafın zarar görmesi gibi birçok olumsuzluğun yaşandığını aktardı.

Bazı medya organlarının, kent lokantalarının kapatıldığına dair yalan haberler dahil olmak üzere birçok dezenformasyonu yaydığına dikkat çeken Şahin, "Çocuklara verilen pamuk şekerleri bile istismar eden yayın anlayışıyla karşı karşıyayız" dedi.

RTÜK’ün anayasal yetkileri çerçevesinde denetim görevini sürdüreceğinin altını çizen Şahin, ana muhalefeti de sert sözlerle eleştirdi. "Dünyada hiçbir ülkede, devletin anayasal kurumlarını tehdit eden bir muhalefet liderine rastlanmaz" diyen Şahin, Türkiye'de muhalefetin, ülkeyi yurt dışına şikayet etmekle meşgul olduğunu öne sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "ALNINIZI KARIŞLARIZ" SÖZÜNE YANIT

RTÜK Başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği "Sakın bu kanallara dokunmayın, alnınızı karışlarız" sözlerinin tehdit olduğuna dikkat çekerek bunun doğrudan devlet kurumuna yönelik bir suç olduğunu vurguladı.

Şahin şunları söyledi:

"Bu kapsamda 'Sakın ha, bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız.' şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur. Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun 'kimin canının içi, kimin kahramanı, kimin gözdesi olursa olsun' hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır.

Ayrıca kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tüm tehdit ve hakaretlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

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