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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:23

Pabuçdere Barajı nerede? Pabuçdere barajı nereye su veriyor, neden dolmuyor?

Pabuçdere Barajı, İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar arasında yer alıyor. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan baraj, İSKİ tarafından işletilen su kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. İstanbul baraj doluluk oranlarının gündemde olduğu kasım ayında Pabuçdere Barajı’nın düşük su seviyesi dikkat çekiyor. Peki, Pabuçdere Barajı nereye su veriyor, neden dolmuyor ve nerede bulunuyor?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Pabuçdere Barajı nerede? Pabuçdere barajı nereye su veriyor, neden dolmuyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:23

’a su sağlayan barajlar arasında yer alan Pabuçdere Barajı, düşük doluluk oranıyla gündeme geldi. ’nin Vize ilçesinde bulunan barajın su seviyesi, son yağışlara rağmen dikkat çeken seviyelerde seyrediyor. İstanbul’un su rezervleri açısından önemli kaynaklardan biri olan Pabuçdere Barajı’nın konumu, hangi bölgelere su sağladığı ve neden dolmadığı merak ediliyor. Peki, Pabuçdere Barajı nereye su veriyor, neden dolmuyor? İşte Pabuçdere Barajı’nın konumu ve doluluk oranına ilişkin detaylar.

PABUÇDERE BARAJI NEREDE?

Pabuçdere Barajı, Kırklareli’nin Vize ilçesi sınırlarında, Trakya bölgesinde yer alıyor. İstanbul’a su sağlayan barajlardan biri olan Pabuçdere, ’nin su temin sistemine bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Baraj, İstanbul’un içme suyu kaynakları arasında bulunması nedeniyle kentin su rezervleri açısından önem taşıyor.

Pabuçdere Barajı nerede? Pabuçdere barajı nereye su veriyor, neden dolmuyor?

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar arasında yer alan Pabuçdere, özellikle kuraklık dönemlerinde doluluk oranıyla gündeme geliyor. Trakya havzasındaki su kaynaklarının durumu, İstanbul’un genel su rezervlerinin değerlendirilmesinde önem taşıyor.

PABUÇDERE BARAJI NEREYE SU VERİYOR?

Pabuçdere Barajı, İstanbul’a içme ve kullanma suyu sağlıyor. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan barajdan elde edilen su, İSKİ’nin su temin sistemi kapsamında İstanbul’un ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunuyor.

Pabuçdere Barajı nerede? Pabuçdere barajı nereye su veriyor, neden dolmuyor?

İstanbul’un içme suyu kaynakları arasında bulunan Pabuçdere Barajı, Kazandere Barajı ile birlikte Trakya havzasındaki önemli su rezervleri arasında gösteriliyor. Bu iki barajın doluluk oranları, İstanbul’un su kaynaklarının mevcut durumu açısından yakından takip ediliyor.

PABUÇDERE BARAJI NEDEN DOLMUYOR?

Pabuçdere Barajı’ndaki düşük doluluk oranının tek bir nedene bağlı olduğu kesin olarak söylenemiyor. Barajın su seviyesini etkileyen faktörler arasında havzaya düşen yağış miktarı, yağışların süresi ve şiddeti, baraja ulaşan akarsu akımları ve su tüketimi bulunuyor.

Bir bölgede yağış görülmesi, barajların aynı oranda su toplaması anlamına gelmiyor. Yağışların barajın beslenme havzasına düşmesi ve yüzey akışıyla baraj gölüne ulaşması gerekiyor.

Kurak dönemlerin ardından toprağın nem ihtiyacı da yağışın baraja ulaşma sürecini etkileyebiliyor. Yağan suyun bir bölümü toprağa sızarak toprak nemini ve yeraltı suyunu beslerken, bir bölümü akarsular aracılığıyla baraj gölüne ulaşabiliyor.

Bununla birlikte Pabuçdere Barajı’ndaki düşük doluluk oranının kesin nedenini belirlemek için havza bazında yağış, baraja giren su miktarı, su çekimi ve işletme verilerinin birlikte incelenmesi gerekiyor.

PABUÇDERE BARAJI DOLULUK ORANI

İSKİ’nin 2 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 53,71 olarak ölçüldü. Aynı tarihte Pabuçdere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 2,57 seviyesinde kaldı.

Kazandere Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 3,37 olarak kaydedildi. İstanbul’un diğer barajlarında daha yüksek doluluk oranları görülmesine karşın Pabuçdere ve Kazandere’deki düşük seviyeler dikkat çekti.

Pabuçdere Barajı’nın doluluk oranındaki değişim, İstanbul’un su rezervlerinin takibi açısından önemini koruyor. Barajdaki su seviyesinin yükselmesi için havzanın yeterli yağış alması ve bu yağışların baraj gölüne ulaşması gerekiyor.

PABUÇDERE BARAJI İSTANBUL’UN SU İHTİYACI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul’un içme suyu ihtiyacı farklı barajlar ve su kaynakları üzerinden karşılanıyor. Pabuçdere Barajı da bu sistemin bir parçası olarak kentin su rezervlerine katkı sağlıyor.

Barajın doluluk oranının düşük seviyelerde seyretmesi, İstanbul’un su kaynaklarının bölgesel dağılımını ve havzalardaki yağış durumunu gündeme getiriyor. Özellikle Kazandere ve Pabuçdere gibi Trakya havzasında bulunan barajların su seviyeleri, İstanbul’un su rezervlerinin değerlendirilmesinde önem taşıyor.

İSKİ tarafından açıklanan günlük doluluk oranları, barajlardaki su miktarının takip edilmesine imkan sağlıyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#Kırklareli
#İSKİ
#Vize
#Pabuçdere Barajı
#Gündem
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