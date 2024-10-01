'Palalı Sabri' cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu

01 Ekim 2024 10:38 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:05

Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldıran 'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Çelebi'ye yumruk atıp ateş ederek ölümüne sebep olan 2 sanık hakkında istenen ceza belli oldu.

Gezi olayları sırasında eyleme katılan göstericilere pala ile saldıran 'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi'nin geçen şubat ayında Beyoğlu'ndaki bir gece kulübü önünde çıkan kavga sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Sabri Çelebi ‘maktul’, Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

ARAÇTA BULUNDUĞU SIRADA 2 KİŞİ YANINA YANAŞTI

Sabri çelebi ile şüphelilerden Hüseyin Kırmızı arasında daha önceden ticari ilişkilerden kaynaklı anlaşmazlık bulunduğu, olay gecesi Çelebi'nin araba ve içindeki 2 kişiyle beraber bir eğlence mekanının önüne geldiği, burada durduğu sırada kısa süre içerisinde beliren kalabalık bir insan grubu ile belirlenemeyen içerikte konuşmalar gerçekleştiği, Çelebi’nin yanındaki 2 kişinin araçtan inerek kalabalık grubun yanına gittiği, bu sırada karşı gruptan şüpheliler Hüseyin Kırmızı ile Çetin Görer'in hala araç içerisinde bulunan Çelebi'nin yanına yaklaştıkları aktarıldı.

BİRİ YUMRUKLADI, DİĞERİ ATEŞ ETTİ

2 şüpheli şahsın Sabri Çelebi’nin aracının yanına doğru yaklaştıktan sonra, şüphelilerden Görer’in silahla defalarca Çelebi’ye doğru ateş etmeye başladığının belirtildiği iddianamede, diğer şüpheli Kırmızı’nın ise Çelebi’nin yüz kısmına doğru defalarca yumruk attığı, Çelebi’nin vurularak yaralandıktan sonra yanında bulunan arkadaşlarınca hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

"SİLAH ÇIKARACAKTI, KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN VURDUK"

Şüpheliler ise ifadelerinde kendilerini korumak istediklerini savundu. İddianamede, Çelebi’nin aracıyla yanlarına yaklaşarak araç camını açtıktan sonra laf attığı ve kendilerine sözlü sataşmada bulunduğunu, kendilerinin uyarılarına karşın sataşmalarını sürdürdüğünü, yanına gittiklerinde ise elini bel kısmına götürerek silah çıkaracağını düşündüklerinden kendilerini korumak amaçlı yumruk savurup ve silahla ateş ettiklerini söyledikleri kaydedildi.

OTOPSİ RAPORU BELLİ OLDU

İddianamede ayrıca, Adli Tıp Kurumu Otopsi Raporuna göre Çelebi’nin vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, şüpheli Kırmızı’nın, Çelebi’nin direncini kıracak biçimde tokat ve yumruk atarak diğer şüpheli Görer’in eylemine katıldığı ve Sabri Çelebi’yi kasten öldürdükleri belirtildi.

2 SANIĞA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Görer’in ‘kasten öldürme’, ‘korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüpheli Hüseyin Kırmızı’nın ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.