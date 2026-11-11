Palau nerede, dini nedir? Palau devlet başkanı kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la selfie çekti

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi, farklı ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirdi. Zirve öncesinde liderleri karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr. arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Whipps Jr., karşılama sırasında telefonunu çıkararak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti. Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Palau'nun coğrafi konumu, dini inancı ve siyasi yapısı araştırılmaya başlandı. Peki, Palau nerede, hangi dine mensuplar? Palau Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr. kimdir?

PALAU NEREDE, HANGİ KITADA?

Palau Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'un batısında, Mikronezya bölgesinde yer alan bir ada ülkesidir. Filipinler'in doğusunda ve Guam'ın güneybatısında bulunan ülke, Caroline Adaları içerisinde konumlanıyor.

Yaklaşık 340 adadan oluşan Palau'nun toplam kara yüzölçümü 459 kilometrekaredir. Ülkenin başkenti Ngerulmud'dur. Başkent, 2006 yılında Koror'dan Melekeok eyaletine taşınmıştır.

Palau, doğal güzellikleri, mercan resifleri ve zengin deniz yaşamıyla tanınıyor. Tropikal iklime sahip ülkede turizm ve balıkçılık ekonominin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

PALAU NÜFUSU KAÇ, HALKI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Palau'nun nüfusu yaklaşık 18 bin kişidir. Ülke nüfusunun büyük bölümünü yerli Palaulular oluştururken Carolinian topluluğu ve Asya kökenli gruplar da ülkede yaşamaktadır.

Palau halkı, Mikronezya kültürünün etkilerini taşıyan kendine özgü bir toplumsal yapıya sahiptir. Geleneksel aile ve klan ilişkilerinde kadınların önemli bir yeri bulunur.

Ülkede resmi diller Palauca ve İngilizcedir. Bazı bölgelerde Sonsorolca ve Tobice gibi yerel diller de konuşulmaktadır.

PALAU'NUN DİNİ NEDİR, MÜSLÜMAN MI?

Palau'da tek bir resmi din bulunmuyor. Ülkede Hristiyanlık yaygın olarak benimsenirken Roma Katolikliği ve Protestanlık en büyük dini grupları oluşturuyor.

Ülkenin dini dağılımında yerli Modekngei inancı ve İslam da bulunuyor. 2020 yılına ait tahminlere göre nüfusun yaklaşık yüzde 46,9'u Roma Katolik, yüzde 30,9'u Protestan ve yüzde 4,9'u Müslümandır.

Dolayısıyla Palau halkının tamamı Müslüman değildir. Ülkede farklı dini inançlara sahip topluluklar bir arada yaşamaktadır.

PALAU DEVLET BAŞKANI SURANGEL WHIPPS JR. KİMDİR?

Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr.'dır. 9 Ağustos 1968'de ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde dünyaya gelen Whipps Jr., dört yaşındayken ailesiyle Palau'ya taşındı.

İş dünyasından siyasete geçiş yapan Whipps Jr., daha önce ailesine ait Surangel & Sons şirketinde yöneticilik yaptı. İşletme yönetimi ve ekonomi alanında eğitim alan Whipps, UCLA'da işletme yüksek lisansını tamamladı.

5 Kasım 2024'te gerçekleştirilen seçimlerde yeniden devlet başkanı seçilen Whipps Jr., ikinci görev dönemine 16 Ocak 2025'te başladı. Palau'nun 10. devlet başkanı olan Whipps Jr., ülkenin hem devlet hem de hükümet başkanlığı görevini yürütüyor.

PALAU NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

Palau, 1 Ekim 1994 tarihinde ABD yönetimindeki Birleşmiş Milletler vesayetinden ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Bağımsızlığının ardından ABD ile Serbest Birlik Anlaşması (Compact of Free Association) kapsamında özel bir ilişki sürdürdü.

Bu anlaşma çerçevesinde ABD, Palau'ya ekonomik destek sağlarken ülkenin savunma ve güvenliği konusunda da sorumluluk üstleniyor. Palau ise bağımsız ve egemen bir cumhuriyet olarak yönetiliyor.

Ülkenin resmi para birimi Amerikan dolarıdır.

Kaynak notları: Devlet başkanının görev süresi ve biyografisi için Palau Cumhurbaşkanlığı ve Avustralya Dışişleri Bakanlığı; dini dağılım için World Factbook verileri esas alınmıştır.