Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Panathinaikos - Maccabi maçında skandal 'Kıbrıs' pankartı! Ergin Ataman çılgına döndü

Panathinaikos - Maccabi maçında skandal 'Kıbrıs' pankartı! Ergin Ataman çılgına döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
17 Eylül 2024 03:49 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 03:54

Yunan basketbol takımı Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman, takımının İsrail ekibi Maccabi ile yaptığı hazırlık maçında açılan ve Türkleri hedef alan skandal pankart sonrası sahaya girdi. "Yıllardır yasa dışı işgali unutmuyoruz" ifadeleri ve KKTC'nin kanlı görselinin yer aldığı paçavraya tepki gösteren Ataman, teknik faul alarak kendisini maçtan attırdı.

Güney Kıbrıs​ Rum Kesimi'nde oynanan Panathinaikos​ - Maccabi Tel Aviv​ mücadelesinde skandal bir olay yaşandı. Ergin Ataman​ yönetimindeki Panathinaikos, hazırlık maçında karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 88-75 mağlup olurken mücadelenin son çeyreğinde açılan pankart büyük tepki çekti.

Lefkoşa'da oynanan mücadelenin son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarlarının olduğu bölümde provokasyon amaçlı Kuzey Kıbrıs'a ithafen "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazan bir pankart açıldı.

Panathinaikos - Maccabi maçında skandal 'Kıbrıs' pankartı! Ergin Ataman çılgına döndü - 1. Resim

ERGİN ATAMAN'DAN 'BENİ OYUNDAN AT' TEPKİSİ

Pankart, maçta son çeyreğin bitimine 9:22 kala ekranlara gelirken bitime 8:57 kala Ergin Ataman, sahaya girdi ve hakemlere yönelik sert tepkileriyle birlikte kendisinin oyundan atılmasını talep etti. Nitekim Ataman'ın hakemlerden kendisini oyundan atmalarını istediği de görüntülerden net bir şekilde anlaşılmaktaydı. Sahaya girerek kendini attıran Ergin Ataman, daha sonra ise salonu terk etti.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
panathinaikosMaccabi Tel Avivergin atamanKıbrıs
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...