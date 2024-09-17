Panathinaikos - Maccabi maçında skandal 'Kıbrıs' pankartı! Ergin Ataman çılgına döndü
Yunan basketbol takımı Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman, takımının İsrail ekibi Maccabi ile yaptığı hazırlık maçında açılan ve Türkleri hedef alan skandal pankart sonrası sahaya girdi. "Yıllardır yasa dışı işgali unutmuyoruz" ifadeleri ve KKTC'nin kanlı görselinin yer aldığı paçavraya tepki gösteren Ataman, teknik faul alarak kendisini maçtan attırdı.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv mücadelesinde skandal bir olay yaşandı. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, hazırlık maçında karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 88-75 mağlup olurken mücadelenin son çeyreğinde açılan pankart büyük tepki çekti.
Lefkoşa'da oynanan mücadelenin son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarlarının olduğu bölümde provokasyon amaçlı Kuzey Kıbrıs'a ithafen "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazan bir pankart açıldı.
ERGİN ATAMAN'DAN 'BENİ OYUNDAN AT' TEPKİSİ
Pankart, maçta son çeyreğin bitimine 9:22 kala ekranlara gelirken bitime 8:57 kala Ergin Ataman, sahaya girdi ve hakemlere yönelik sert tepkileriyle birlikte kendisinin oyundan atılmasını talep etti. Nitekim Ataman'ın hakemlerden kendisini oyundan atmalarını istediği de görüntülerden net bir şekilde anlaşılmaktaydı. Sahaya girerek kendini attıran Ergin Ataman, daha sonra ise salonu terk etti.