Panathinaikos - Maccabi maçında skandal 'Kıbrıs' pankartı! Ergin Ataman çılgına döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber

17 Eylül 2024 03:49 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 03:54

Yunan basketbol takımı Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman, takımının İsrail ekibi Maccabi ile yaptığı hazırlık maçında açılan ve Türkleri hedef alan skandal pankart sonrası sahaya girdi. "Yıllardır yasa dışı işgali unutmuyoruz" ifadeleri ve KKTC'nin kanlı görselinin yer aldığı paçavraya tepki gösteren Ataman, teknik faul alarak kendisini maçtan attırdı.