Panik yapan kadın şoför dehşet saçtı! Fren yerine gaza bastı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 09:24 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:34
Elazığ’da panik yapan sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan grubun arasına daldı. Olayda 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
lazığ'da Kovancılar ilçesinde park halinden kontrolsüz bir şekilde çıkarak yola girmeye çalışan sürücü, arkasından gelen aracı görünce panik yaparak gaza bastı.
BİR KİŞİYİ YERE SAVURDU
Kontrolü kaybeden sürücü, kaldırımda oturan grubun arasına daldı. Aracın üzerine geldiğini fark ederek zıplayan şahıs aracın çarpması ile taklalar attı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yere savrulan şahıs yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı