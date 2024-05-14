Panikleyen sürücü dükkana daldı: Dükkan savaş alanına döndü

14 May 2024 16:28 - Güncelleme : 14 May 2024 16:29

Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi’nde yer alan bir cep telefonu dükkanında meydana gelen olayda, yeni aldığı motosikletini yol kenarına park etmeye çalışan sürücü panikleyince dükkana daldı.

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dükkanda maddi hasar oluştu.

MOTORU YENİ ALDI, ALIŞAMAYINCA SON SÜRAT DÜKKANA DALDI

Olayla ilgili konuşan esnaf Hamza Mardinli, "Motorcu kaldırımın üzerine çıkıp yanaşmak istedi. Aracı zorlarken hızını alamayıp içeriye daldı. Panikleyince gaz kolunu bırakamadı. Ne olduğunu anlamadık. Hemen yanına koşup motorun kontağını kapattık. Sürücünün durumunu kontrol ettik. Dalgın bir anına geldiğini ve motoru yeni aldığı için alışamadığını söyledi. Sağlık durumu iyi, dükkanda ufak tefek hasarlar oluştu" dedi.