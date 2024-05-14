Panikleyen sürücü dükkana daldı: Dükkan savaş alanına döndü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 16:28 - Güncelleme : 14 May 2024 16:29
Ankara’da bir motosiklet sürücüsü, aracını park etmeye çalışırken dükkana daldı. Ortalığın darmadağın olduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi’nde yer alan bir cep telefonu dükkanında meydana gelen olayda, yeni aldığı motosikletini yol kenarına park etmeye çalışan sürücü panikleyince dükkana daldı.
Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dükkanda maddi hasar oluştu.
MOTORU YENİ ALDI, ALIŞAMAYINCA SON SÜRAT DÜKKANA DALDI
Olayla ilgili konuşan esnaf Hamza Mardinli, "Motorcu kaldırımın üzerine çıkıp yanaşmak istedi. Aracı zorlarken hızını alamayıp içeriye daldı. Panikleyince gaz kolunu bırakamadı. Ne olduğunu anlamadık. Hemen yanına koşup motorun kontağını kapattık. Sürücünün durumunu kontrol ettik. Dalgın bir anına geldiğini ve motoru yeni aldığı için alışamadığını söyledi. Sağlık durumu iyi, dükkanda ufak tefek hasarlar oluştu" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı