Panikleyen sürücünün çarptığı araç 4. kattan sokağa düştü

15 May 2024 16:31 - Güncelleme : 15 May 2024 16:31

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok’ta bir hastanenin katlı otoparkında boş yer arayan bir sürücü, arkadan bir aracın yanaşması üzerine panik yaparak park halindeki başka bir araca çarptı.

PANİK ATAK GEÇİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otoparkın koruma bariyerlerini aşan araç, dördüncü kattan sokağa düştü. Olay sırasında otomobilin içinde ve sokakta kimsenin olmamasıyla yaralanma ve can kaybının önüne geçildi. Kazaya neden olan sürücünün ise panik atak geçirdiği öğrenildi.

Park halindeki araca çarpan sürücü verdiği ifadede, arkadan başka bir aracın yanaşması sonucu paniğe kapıldığını, gaza gereğinden fazla basarak kontrolü kaybettiğini belirtti ve otoparktan düşen aracın sahibinden özür diledi. Dördüncü kattan yola çakılarak hurdaya dönen otomobilin sahibinin ise hastane personeli olduğu, ikili arasında anlaşmaya varıldığı öğrenildi.