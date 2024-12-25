Papa'nın geleceğini duyan defineciler oraya akın etti! Kazılmadık yer bırakmadılar

25 Aralık 2024 11:36 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:38

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis'in Türkiye'ye geleceğini duyan defineciler, dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarih kenti İznik'e dadandı. Kazılmadık yer bırakmayan defineciler Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazdıkları 30 metrelik çukurdan tek tek çıkarılan defineciler gözaltına alındı.

Papa Francis'in, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için gelecek yıl Türkiye​'ye gitmeyi düşündüğünü söylemesi definecileri harekete geçirdi. Papa'nın dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarih kenti İznik'e geleceğini duyan defineciler kazmadık yer bırakmadı.

3 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkinde bulunan halk arasında ölüm mağarası diye bilinen alanda fiziki takip başlatan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 defineciyi suç üstü yakaladı. Yapılan operasyon sonucu A.D (58), H.A (66) ve F.Ç (45) adlı 3 şüpheli kazı yaptıkları mağarada yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, 30 metre derinliğinde çukur içerisinde 1 adet jeneratör ele geçirildi.

AYNI ÇUKURDA DAHA ÖNCE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda çukur kazan 3 erkek şahsın karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri, devamında 2023 yılında yine aynı bölgede 9 erkek şahsın yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı, izinsiz kazı yapanlara bölgede göz açtırılmadığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.