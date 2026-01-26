Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Nalan Güler Güven

"PAPEL" operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklandı. MASAK raporlarıyla deşifre edilen organizasyonda, yasadışı bahis gelirlerinin sistematik bir şekilde aklandığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
23:55
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
23:55

İstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAK ANALİZLERİ SİSTEMATİK AKLAMAYI ÇÖZDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun'a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

"PAPEL" operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı!

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan PAPEL'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılık, şüphelilerden 17'sini tutuklanma talebiyle, 21 şüpheliyi ise adli kontrol kararı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Mahkeme, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uyguladı.

#Gündem
TGRT Haber
