Parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: 'Beyaz kova' detayı dikkat çekti

28 May 2024 10:31 - Güncelleme : 28 May 2024 10:40

İstanbul Pendik'te dün dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir çöp konteynerinde 79 yaşındaki Nihat Salih'in bedeni parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Vahşetin bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



(Nihat Salih)

EKİPLER BÜTÜN KAMERALARI İNCELEDİ

79 yaşındaki adamın kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipleri, bir yandan da güvenlik kamera kayıtlarını inceliyor.

'BEYAZ KOVA' DETAYI

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelerken; bir kişinin beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler attığı tespit edildi. Beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan B.D., gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.