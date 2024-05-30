'Parçalanmış ceset' vahşetinde yeni gelişme: Kanlı balta ortaya çıktı

30 May 2024 09:44 - Güncelleme : 30 May 2024 09:54

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih’in cinayeti ile ilgili devam eden soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek'i gözaltına almıştı.

‘Kasten adam ‘ öldürmek suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderilen Bilal Dilek'in evinde ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı tespit edilen balta ve bazı eşyalara el konuldu.

BALTADA DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Halk Tv'nin aktardığı bilgilere göre; evden alınan balta ve diğer eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde; öldürülen Nihat Salih’in DNA’sı tespit edildi. Alınan ifadelere göre; olay günü maktül Nihat Salih ile şüpheli Bilal Dilek'in tartıştığı iddia edildi. Elde edilen bilgilere göre de şüpheli beyaz kovayı çöpe boşaltmadan önce, bir çuvalı taşıyarak çöp konteynere gittiği belirlendi.

İFADESİNDE OLAYLA İLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ...

Olay sonrası hemen tespit edilip gözaltına alınan şüpheli B.D. verdiği ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını, işe gitmek için giderken yolda gördüğü beyaz kovayı çöpe boşaltığını ve sonrada yeşillik alana attığını söylemişti. İfadesinin ardından dün adliyeye gönderilen şüpheli ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.