Paris’ten İstanbul’a geldi, estetik operasyonda can verdi! Manolya Oktay'ın ölüm nedeni belli oldu: Aile o detaya isyan etti

08 Ağustos 2024 09:43 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:47

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 24 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Manolya Oktay, Taksim'deki özel bir hastaneye burun ameliyatı olmak için geldi. Bıçak altına yatan genç kız, anestezi verildikten sonra kalp ritmi arttı. Fenalaşan genç kızın nabzı durdu, bitkisel hayata girdi.

20 Kasım 2020'de yaşanan olayda, genç kız, yoğun bakımda gördüğü 40 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Yaşanan ölüm sonrası Adli Tıp Raporu da dosyaya girdi. Aile rapordaki o detaya isyan etti.

DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kızlarını kaybeden acılı aile, genç kızın ölümünden sorumlu tuttukları hastane ve doktoru hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ailenin avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda genç kızın ameliyat sırasında vücuduna enjekte edilen anestezi ilaçlarının alerjen atken oluşturması üzerine kalp ritmini bozup oksijen almasını engellediği ve beyinde hasar medyana getirdiği anlatıldı.

Dilekçenin devamında genç kızın 40 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yanlış antibiyotik tedavisine maruz kaldığı bu nedenle ölümüne neden olduğu ifade edildi. Kızlarının ölmesine rağmen hastane yönetimi 165 bin liralık ödemeyi almadan maktulün cenazesinin teslim edilmediği öğrenildi.

DOĞAL ÖLÜM OLARAK KAYDA GEÇTİ

Aile dilekçede operasyonu gerçekleştiren doktorun kendilerine kızlarının 'Anaflatik Şok' olarak tabir edilen alerjik reaksiyona bağlı olarak hayatını kaybettiğini söylediğini ancak ölüm nedenini 'doğal ölüm' olarak girildiğini hastanenin kızlarının ölümüne neden olan ilacı dahi kendilerine belirtmediklerini anlattı. Acılı aile kızlarının ölümüne neden olan hastane yönetimi ve doktorların cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunun ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında dosya incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli Tıp Kurumu dosya üzerinde yaptığı incelemede söz konusu olayla ilgili maktulün üzerinde zamanında inceleme yapılarak dokularının incelenemediğini ancak mevcut dosyaya göre genç kadının ölümünün anestezik maddeye bağlı şok geçirmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğunu belirtti.

Hazırlanan raporun devamında Manolya Oktay'ın komaya girmesinin ardından yapılan tıbbi uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğunu belirterek doktorların herhangi bir kusuru bulunmadığını söyledi.

ACILI AİLE SAVCILIĞIN KARARINA İTİRAZ ETTİ

Savcılık Adli Tıp Kurumundan gelen raporun ardından olayın üzerinden geçen 3 yıl sonra kararını verdi. 7 şüpheli hakkında genç kadının ölümünde dâhilleri bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılık itiraz yolunun açık olduğunu belirtti. Kararı öğrenen acılı aile ise savcılığın ve Adli Tıp Kurumunun hazırlamış olduğu raporun uygun olmadığını belirterek takipsizlik kararına itiraz etti.