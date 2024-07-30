Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı! Beşiktaş'taki kaza kamerada
Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak takla attı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Beşiktaş Muradiye Mahallesi Kalıpçı Sokak'ta saat 00.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, sokakta yokuş yukarı seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki araca çarparak takla attı.
Takla atan araçtaki sürücü ve beraberindeki iki kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, sürücü ve beraberindeki iki kişiye tedbir amacıyla müdahalede bulundu.
Kazada takla atan araç kullanılamaz hale gelirken park halindeki iki araçta da hasar meydana geldi.
KAZA ANI KAMERADA
Görüntülerde, yokuş yukarı çıkan otomobilin kontrolü kaybederek iki yayanın arasından geçip park halindeki otomobillere çarparak takla attığı görülüyor.