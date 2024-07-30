Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı! Beşiktaş'taki kaza kamerada

30 Temmuz 2024 02:20 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 02:23

Bitlis'te ambulansın da karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

Bitlis'te ambulansın da karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

Beşiktaş Muradiye Mahallesi Kalıpçı Sokak'ta saat 00.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, sokakta yokuş yukarı seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki araca çarparak takla attı.

Takla atan araçtaki sürücü ve beraberindeki iki kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, sürücü ve beraberindeki iki kişiye tedbir amacıyla müdahalede bulundu.

Kazada takla atan araç kullanılamaz hale gelirken park halindeki iki araçta da hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Görüntülerde, yokuş yukarı çıkan otomobilin kontrolü kaybederek iki yayanın arasından geçip park halindeki otomobillere çarparak takla attığı görülüyor.