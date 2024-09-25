Park halindeki otomobil alev alev yandı

25 Eylül 2024 04:40 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 05:01

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Meydana gelen olayda araç küle döndü.

Muğla​'nın Menteşe​ ilçesi Asar mevkiinde yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir otomobil​ henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.