Park halindeki otomobil alev alev yandı

16 Kasım 2024 06:45 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 06:58

Nevşehir’de park halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir​'in Yeni Mahalle​ İstiklal Caddesi​ Necdet Ersan Parkı yanında akşam saatlerinde araba yangını meydana geldi. Park halindeki otomobilden önce dumanlar, sonra alevler yükseldi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan araca önce çevrede bulunan esnaflar yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.