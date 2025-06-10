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 | Özge Sönmez

Park yeri bulamayanlar dikkat! Şikayet edebilirsiniz: Para cezası uygulanabilir

İstanbullunun en büyük dertlerinin başında park sorunu geliyor. Zaten park yeri bulmaz imkansızken, bir de kamu yollarına sandalye, duba, şişe gibi nesneler koyarak park yeri ayıranlar durumu daha da zorlaştırıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Özlem Şen, durumun yasal olmadığını ve böyle durumlarda para cezası uygulanabileceğini belirtti.

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Park yeri bulamayanlar dikkat! Şikayet edebilirsiniz: Para cezası uygulanabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 10:39

Büyükşehirlerin en büyük sıkıntıları arasında park sorunu yer alıyor. Trafik çilesinin yanında araç sahipleri bir de park sorunuyla cebelleşiyor. Evinin bile önünde yer bulamayan vatandaşların işi kamu yollarına sandalye, duba, şişe gibi nesneler koyarak park yeri ayıranlar yüzünden oldukça zorlaşıyor. Fakat park yeri rezerve edenlere kötü haber geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Şen, durumun yasal olmadığını, böyle bir durumda para cezası uygulanabileceğini belirtti.

YASAL BİR DURUM DEĞİL

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Şen, kamuya açık alanlarda park yasağı veya benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceğini ifade etti. Özel kişiler veya kurumlar tarafından konulan levhalar, dubalar ya da diğer nesnelerin yasal dayanağı olmadığını ve bu tür girişimlerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Şen, "Kamusal alanlarda trafik düzeniyle ilgili işaretlemeler sadece yetkili kurumlar tarafından yapılabilir. Özel kişilerce konulan ‘park yapılmaz’ levhaları veya benzeri nesneler yasal değildir ve kaldırılması gerekir" dedi.

Park yeri bulamayanlar dikkat! Şikayet edebilirsiniz: Para cezası uygulanabilir

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMELİ

Bu tür yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan vatandaşların şikâyet haklarını kullanabileceğini belirten Şen, başvuru kanallarını şu şekilde sıraladı:
"Alo 153: Vatandaşlar, Alo 153’ü arayarak şikâyet oluşturabilir ve başvuru numarasıyla süreci takip edebilir.
Zabıta Müdürlükleri: İl ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabilir.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube: Trafik düzeniyle ilgili alanlarda şikâyetler için başvurulabilir. CİMER: Şikâyetler e-Devlet üzerinden CİMER’e iletilebilir."

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİN

Şen, şikâyetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. "Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikâyet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor" uyarısında bulundu.

PARA CEZASI UYGULANABİLİR

Yasal olmayan şekilde park yeri ayıran veya levha koyan kişilere para cezası uygulanabileceğini belirten Avukat Şen, özellikle sokak aralarında evlerin önüne keyfi olarak konulan ‘park yapılmaz’ levhaları veya dubaların yaygın olduğunu ifade etti. Bu durumun hızlı bir şekilde çözülebileceğini söyledi. "En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor" dedi.

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ETİKETLER
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#Park Yeri
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