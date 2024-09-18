Parka gelen tilki minik kızı şaşkınlığa uğrattı: Sevimli halleri gülümsetti

18 Eylül 2024 23:34 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 23:43

Gümüşhane'de parka giden 5 yaşındaki Ayla bir anda karşısında tilki görünce şaşkınlığa uğradı. Tilkinin yanına büyük bir heyecanla bir yandan da korkarak giden küçük kızın o anlarını babası kayıt altına aldı.

Gümüşhane​'nin Karşıyaka Mahallesi​ Vadi Sokak üzerinde bulunan parka giden 5 yaşındaki Ayla Uzunosmanoğlu, salıncakta sallanırken bir anda karşısında tilki​ gördü. Heyecanla babasına haber veren minik kızın sevincini babası kayıt altına aldı. Küçük Ayla tilkiyi kovalamak için peşinden gittiği, tilkinin de kaçtığı anlar gülümsetti.

TİLKİ VE MİNİK KIZIN KOVALAMACASI KAMERADA

Babası Sezer Uzunosmanoğlu kızının o anlarını cep telefonuyla kaydedildi. Minik kız tilkinin peşinden gittiğinde tilki kaçmaya başladı. Bir süre sonra yiyeceği geri almak için tilki geri döndü.

Tilkiyi kızının fark ettiğini söyleyen baba Sezer Uzunosmanoğlu, “Parkta oynarken bir anda baba tilki gördüm diye seslenmesi üzerine baktığımda çimler üzerinde yatan bir tilki gördük. Daha sonrasında tilki kaçıp tekrar geri geldi. Bir şeyler yerken Ayla tilki ile oynamaya başladı. Daha sonra yaklaşınca yoldan karşıya geçip apartmanların arasında gözden kayboldu” dedi.