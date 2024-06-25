Parkta futbol oynayan çocuk bir anda kanlar içinde kaldı

25 Haziran 2024 20:25 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:30

Tokat'ta Büyükbeydağı Mahallesi'nde akşam 18.00 sıralarında parkta oynayan çocuklar dehşet dolu anlar yaşadı.

10 yaşındaki Kağan Altuntaş arkadaşları ile parkta futbol oynarken bir süre sonra birden yere yığıldı. Arkadaşları Altundaş'a baktığında tişörtünde kesik izi olduğunu ve sırt bölgesinden kan aktığını gördü.

YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Çevredeki vatandaşlar 112 acil durum çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Altuntaş'ın sırt bölgesinden yorgun mermi girdiği anlaşıldı. Yaralanan Altundaş'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.