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 | Murat Makas

Parkta kanlı hesaplaşma! Önce vurdu, sonra başında bekledi

Antalya'da bir çocuk parkında iki kişi arasında yaşanan tartışma kötü bitti. Tartışmanın büyümesi sonrası şahıslardan biri üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak 3 el ateş etti. Şahıs yaralının başında bir süre bekleyerek bir şeyler anlattı. İşte olaydan detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 15:30

’da ilçesi Fatih Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Saat 11.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan çocuk parkında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Parkta kanlı hesaplaşma! Önce vurdu, sonra başında bekledi

TABANCAYI ÇIKARDI, 3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan birisi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Parkta kanlı hesaplaşma! Önce vurdu, sonra başında bekledi

ÖNCE VURDU SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Bu sırada bacağından vurduğu yaralının başında bir süre bekleyen ve bir şeyler anlatan kimliği belirsiz şahıs, ihbarla adrese sevk edilen polis ekiplerinin siren sesini duyunca hızla olay yerinden uzaklaştı. Verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri bacağından vurulan ve isminin Tahir A. olduğu öğrenilen ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri adreste inceleme yaparken, polis ekipleri olay yerinden kaçan ve eşkâli belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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