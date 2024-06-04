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Parkta oynarken 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Köpek suratından yakaladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Haziran 2024 20:59 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:00
Parkta oynarken 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Köpek suratından yakaladı

Konya'da annesiyle birlikte gittiği parkta oynayan 7 yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğrayarak suratından ısırıldı.

Annesiyle Alaylar1 Mahallesi'ndeki bir parkta oynayan anasınıfı öğrencisi Talha A. (7) sahipli tasmalı bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve boynundan yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha A'yı Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Parkta oynarken 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Köpek suratından yakaladı - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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