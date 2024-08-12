Parkta oynayan çocuğa sürü halinde dolaşan köpekler saldırdı

12 Ağustos 2024 23:43 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 23:48

Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi, çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilendi, çay bahçesinde oturanlara baltayla saldırdı! Çok sayıda yaralı var

Tamir için bırakılan telefon bataryası bir anda patladı

Tamir için bırakılan telefon bataryası bir anda patladı

Altındağ ilçesinde bulunan Kudüs Parkı'nda başıboş köpekler, parkta oyun oynayan bir kız çocuğunu ısırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran çocuk kaçmaya çalışsa da köpeklerin saldırısından kurtulamadı.

Vatandaşların yardımı ile kurtarılan kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.