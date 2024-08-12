Parkta oynayan çocuğa sürü halinde dolaşan köpekler saldırdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 23:43 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 23:48
Ankara'da bir parkta oynayan küçük kız çocuğu sürü halinde dolaşan başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradı. Dehşeti yaşayan kıza çevredekiler yardım etti.
Altındağ ilçesinde bulunan Kudüs Parkı'nda başıboş köpekler, parkta oyun oynayan bir kız çocuğunu ısırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran çocuk kaçmaya çalışsa da köpeklerin saldırısından kurtulamadı.
Vatandaşların yardımı ile kurtarılan kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı