Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu, mahkemenin kararı pes dedirtti!

Bursa'da parkta oynayan çocukları darp edip yerden yere fırlatan şahıs hakkında karar verildi. Mahkeme tarafından verilen karar pes dedirtti. Mahalleli ise isyanını sürdürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 15:36

'nın ilçesinde iki küçük çocuğu darbedip yerden yere vuran şahıs için pes dedirten karar çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlı, şartıyla serbest bırakıldı.

AİLELER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Ömer E. ile 5 yaşındaki Ömer E. I.'yı darbetti. Çocuklarının darbedildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ İSYANDA

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ömer E.'nin sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi. Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darbedildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.

Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheli Yusuf K.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli, hakkında "kasten yaralama" suçundan tahkikat başlatılıp, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul’dan Sakarya’ya uzanan husumet! Kanlı infazın detayları ortaya çıktı: 'Bu daha başlangıç'
ETİKETLER
#bursa
#şiddet
#yıldırım
#gözaltı
#Adli Kontrol
#Çocuk İşkence
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.