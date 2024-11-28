Parktaki silahlı çatışmada 2 çocuk yaralanmıştı! Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

28 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:40

Antalya Muratpaşa’da bir çocuk parkında, kız kaçırma nedeniyle yaşanan husumet sonucu pompalı tüfekle yapılan saldırıda, parkta oynayan 6 ve 12 yaşındaki iki çocuk yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

Antalya​'nın Muratpaşa​ ilçesinde çocuk parkında meydana gelen silahlı saldırıda pompalı tüfekten çıkan saçmalar, oyun oynayan 6 ve 12 yaşındaki çocukları yaralamıştı. Yenigün Mahallesi 1070 Sokak'ta yer alan parkta saat 16.00 sularında gerçekleştiği belirlenen olayda çocuklar tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

HUSUMET KANLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yiğit A., kız kaçırma meselesi nedeniyle bir süredir husumet yaşadığı eşinin ailesi tarafından pompalı tüfek​ ve tabancalarla hedef alındı. İsimleri öğrenilemeyen saldırganlar, olay yerinden araçla hızla kaçarken, ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar parkta oyun oynayan 6 yaşındaki Ecrin A. ve 12 yaşındaki Berat A.'ya isabet etmişti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın yaşandığı parkın karşısında ikamet eden ve evde otururken silah seslerini duyduğunu belirten Mustafa Şengül isimli vatandaş "İlk başka 2-3 el pompalı tüfekle silah sesi geldi. Ardından parkta oturan karşı taraf 3-4 el silahla ateş etti. Olayda bir tane kız çocuğu vurulmuş, çocuğu direk hastaneye götürdüler. Annesi feryat figan ağlıyordu. Diğer taraf bir tane Peugeot marka araç ile kaçmışlar" dedi.