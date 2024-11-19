Parktaki tuvalette kan donduran kadın çığlıkları! Kapıda 3 asma kilit bulundu, ekipler harekete geçti

19 Kasım 2024 14:41 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:43

Antalya’da park içerisinde bulunan tuvaletten gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi. Ekipler kapıyı açınca karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

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Antalya’da park​ içerisinde bulunan tuvaletten gelen kadın​ çığlıkları vatandaşı tedirgin etti. Kapıyı açmaya zorlayan vatandaşlar 3 adet asma kilit bulunan kapının kadının üzerine kilitlendiğini düşündü. Kadına kötü bir şey olduğunu düşünen vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler duruma müdahale etti. Vatandaşlar kapının kilitlendiğini düşünse de kapının içeriden sürgülenerek kapatıldığını fark edildi.

"SİZİ SEVİYORUM, KOLAY GELSİN"

Verilen adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri, isminin Gizem Ö. olduğu öğrenilen kadının bulunduğu yerden çıkması için uzun süre çaba sarf etti. Ekipler gelmeden önce çığlıklar atan kadına polis herhangi bir problem olup olmadığını sordu. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan kadın ekiplere “Problem yok" derken, yapılan sorgusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekibi tarafından parktan uzaklaştırılan Gizem Ö., “Kolay gelsin, sizleri çok seviyorum” diyerek bölgeden ayrıldı.